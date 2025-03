Amica.it - Il significato dei tatuaggi di Bad Bunny (in mutande per Calvin Klein)

Leggi su Amica.it

Se David Beckham inper Hugo Boss ha infiammato gli animi di molte fan, c’è da scommettere che Bad, nella nuova campagna underwear di, non sarà da meno! Il rapper latino, vincitore di due Grammy e quattro Latin Grammy, presta infatti il volto (e il corpo) alla collezione di intimo maschile della Maison negli scatti di Mario Sorrenti. Non il solito copione, dunque. Questa volta, immortalato sui cartelloni pubblicitari di mezzo mondo, non c’è il classico principe azzurro. Ma un artista che rifugge dagli stereotipi del machismo latino, abbracciando un’estetica decisamente più inclusiva. Ai suoi testi, dalla forte carica erotica, spesso corrisponde un’immagine senza filtri fatta di unghie smaltate, gonne ultra-griffate e romantici