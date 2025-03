Gqitalia.it - Il Rolex indossato da Ousmane Dembélé a Clairefontaine è uno dei più belli al mondo

Perè un gran bel momento. Trasformatosi in un bomber seriale dall'inizio di gennaio (22 gol in tutte le competizioni, 5 in più di Kylian Mbappé) e uomo partita nella vittoria per 3-1 del PSG sull'OM domenica 16 marzo,è inarrestabile. Ha quello che si dice una marcia in più, e sappiamo che gli frutterà molto. Oltre a partecipare attivamente all'eccellente stagione del Paris Saint-Germain (leader imbattuto della Ligue 1 dopo 26 partite, qualificazione ai quarti di finale della Champions League), il numero 10 ha vinto la scommessa con i suoi amici. «All'inizio della stagione avevo detto che avrei segnato qualche gol (.) Mi sono posto una sfida e c'è qualcosa anche per me. Patek e», ha detto due mesi fa. L'obiettivo era 30 gol, ed è stato raggiunto.potrà ora aggiungere alla sua già vasta collezione di orologi anche Patek Philippe e