Lanotiziagiornale.it - Il ricorso verso la prima udienza e una serie di coincidenze dietro la decadenza di Todde

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Quella iniziata ieri è la settimana cruciale per la governatrice sarda Alessandra. Giovedì 20 marzo si terrà infatti lacontro l’ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello di Cagliari che il 3 dicembre scorso ne aveva intimato laper supposte irregolarità nella rendicontazione delle spese nella campagna per il voto di febbraio 2024.Davanti allasezione civile del tribunale ordinario il pool di legali della Presidente perorerà ilcontro il provvedimento e chiederà la sospensiva cautelare. A sostegno della Presidente ci saranno anche i ricorsi presentati dai consiglieri di maggioranza (M5S, Pd, Uniti per, Orizzonte Comune e Avs). A sostegno della, invece, si è costituito lo stesso Collegio di garanzia e due privati cittadini: l’ex vice-coordinatore regionale di FdI, nonché ex capo di gabinetto dell’assessore all’Ambiente della giunta di Christian Solinas, Emanuele Beccu, e il singolo cittadino Salvatore Corrias, di Oliena.