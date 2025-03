Linkiesta.it - Il ricorso al debito comune è l’unica strada per la difesa europea, dice Mario Draghi

Pubblichiamo il discorso integrale dell’ex presidente del Consigliodavanti alle commissioni Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue di Camera e Senato per parlare di competitività Signori Presidenti,Onorevoli Senatori e Deputati,È un grande piacere avere l’occasione di approfondire con voi i contenuti del Rapporto sul Futuro della Competitività.Ringrazio i Presidenti per l’invito.E ringrazio tutti voi per l’interesse e per i contributi che sono certo arricchiranno un dibattito che ritengo decisivo per il futuro dei cittadini italiani ed europei.Tra l’altro, è la prima volta che torno in Parlamento dopo la fine del mio mandato da Presidente del Consiglio.Lo faccio con un po’ di emozione e con tanta gratitudine per quello che questa istituzione ha saputo fare in anni molto complicati per il Paese – e per quanto sta ancora facendo.