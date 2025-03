Lanotiziagiornale.it - Il Riarmo spacca destra e sinistra e Meloni sceglie la mini-risoluzione

Tutti allegramente divisi sull’Ucraina. E tutti alla ricerca di una mediazione interna, per non farsi troppo male. È la situazione che accomuna governo, maggioranza e opposizioni in vista delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgiaper il Consiglio europeo del 20 e del 21 marzo, in programma per oggi al Senato.La maggioranza alle prese con la “mina Salvini”Partiamo da Governo e maggioranza che hanno passato la giornata di ieri a cercare un’intesa su unacondivisa. Un passaggio rischioso, date le divisioni che si sono evidenziate nel centro, con la Lega di Matteo Salvini schierata “senza se e senza ma” con Donald Trump sull’Ucraina e nettamente contrarie al piano “ReArm Europe”, con tanto di attacchi diretti alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.