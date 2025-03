Panorama.it - Il regalo giusto per il papà tech

Ognuno ha il suo, ma tutti (o quasi) hanno un amore grande per il proprio. Che almeno una volta all’anno si merita un momento di festa, con annesso. Lo dice il calendario, ma più che obbligatorio il gesto deve essere sentito, anche se non è sempre facile trovare un dono in linea con i desiderata dei padri. Ecco, quindi, una carrellata con dieci oggetti utili per le diverse tipologie di uomini: dallo sportivo al creativo, passando per l’impiegato in ufficio e l’appassionato di musica, ma anche con idee per individuare il gadget ideale per la casa e l’oggetto che occorre quando ci si muove in auto. Una lista di regali con un occhio al budget, perché non sempre bisogna spendere una fortuna per regalare un sorriso al. TCL NXTPAPER 14Per ile non solo, perché un tablet fa la gioia di tutta la famiglia, meglio ancora se il prescelto è il modello firmato TCL, con tecnologia proprietaria che riduce riflessi e luce blu, avvicinando l’esperienza visiva a quanto avviene con la lettura su carta, così da non affaticare gli occhi.