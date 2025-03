Ilnapolista.it - Il Real Madrid è “scritto” dagli sceneggiatori di Lost, ora non sanno più cosa inventarsi (Paìs)

“Da qualche parte, in segreto, deve nascondersi unore frustrato che progetta le sceneggiature per le partite europee della squadra di Carlo Ancelotti. Qualcuno gli ha chiesto di inventare ogni volta un capitolo in cui ilsi qualifica eroicamente, stranamente o inaspettatamente, preferibilmente all’ultimo minuto. Se volete, chiedono, evitate una partita schiacciante, un quattro a zero dall’inizio alla fine. Scommetti sui gol nei supplementari, sulle rimonte in dieci minuti, sui rigori che inspiegabilmente colpiscono la traversa. Ma dopo tanti anni, come chiunque altro, anche lo sceneggiatore comincia a rimanere a corto di idee”. Elparagona il. Daniel Verdu scrive che “questa stagione, per non ripetersi, ci ha regalato questo colpo di scena, una specie di MacGuffin al servizio della gloria, in cui il protagonista si qualifica perché un giocatore, apparentemente, scivola, sfiora la palla in modo impercettibile all’occhio umano, e il rigore che aveva appena spazzato via le ragnatele dalla traversa viene annullato.