Il punto d’oro granata. Un pari anche nei numeri

Un pareggio figlio della prudenza. Con le ultime sei partite da giocare e una tranquillità sempre più vicina ma non ancora raggiunta, i punti pesano tantissimo, e si è entrati nella fase della stagione nella quale il pragmatismo (il risultatismo) prevale sull’estetica della prestazione. Quindi un Pontedera non bello che ha portato via un pareggio dalla trasferta contro il Milan Futuro potrebbe essere stato più efficace di un Pontedera magari bello, magari più intraprendente contro l’ultima della classe, ma magari tornato a casa a mani vuote. Oddio, il rischio c’è stato quando Camporese a poco più di un quarto d’ora dalla fine ha siglato il vantaggio dei rossoneri, ma lì la squadra di Menichini ha tirato fuori l’attesa reazione, rimontando uno svantaggio (e conservando il risultato positivo fino al novantesimo) per la quinta volta in stagione.