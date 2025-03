Ilfattoquotidiano.it - Il progetto del porto di Fiumicino per le navi da crociera: una storia di illegalità

Di Tavoli delLa spiaggia diin cui – nella notte tra il 3 e il 4 marzo scorso – è stato eretto un muro di 500 metri, si trova dentro una concessione demaniale rilasciata nel 2010 per fare unturistico. A realizzarlo doveva essere il gruppo Caltagirone, ma il, con annessa speculazione immobiliare, fu bloccato da un’inchiesta giudiziaria. Nel 2022 si affaccia sulla scena la Royal Caribbean che, attraverso la sua controllataWaterfront, rileva all’asta fallimentare la società che aveva la concessione. Viene quindi depositato al Ministero dell’Ambiente nell’ottobre del 2023 uncon variante crocieristica per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.Eppure, i porti crocieristici non possono essere gestiti da un privato. A stabilirlo è la legge 84/94.