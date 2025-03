Lanazione.it - Il primo Atelier Alzheimer aperto in Toscana festeggia i 13 anni

Bagno a Ripoli, 18 marzo 2025 - E' stato ilin, uno dei primi in Italia. In 13di attività l'di Bagno a Ripoli, promosso dalla cooperativa Nomos, ha accolto oltre 100 ospiti, dando sostegno a loro e alle loro famiglie. “Si sono create svariate amicizie all'interno dell'tra gli ospiti e anche tra i familiari. I rapporti che si sono stretti qui sono stati utili anche per affrontare il passaggio di alcuni ai centri diurni, quando è stato necessario, o per continuare ad avere una rete di relazioni e di supporto anche fuori dall'” racconta Elena Poli, psicologa esperta in psicogeriatria, coordinatrice degliNomos. "C'era per esempio un'anziana, un 'ex infermiera, che si è presa a cuore gli altri compagni di avventura e ne prendeva cura quando non si sentivano in forma, come se fosse ancora al lavoro".