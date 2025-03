Bergamonews.it - Il Presidente Mattarella incontra il Cesvi per i 40 anni della fondazione

Leggi su Bergamonews.it

Roma. IlRepubblica, Sergio, in occasione del quarantesimo dalla, lunedì 17 marzo ha ricevuto al Quirinale una delegazione del(Cooperazione Emergenza e Sviluppo), composta da Gloria Zavatta, Maurizio Carraraad honorem, Stefano Piziali direttore generale e Nando Pagnoncelli in rappresentanza dei fondatori. Durante l’incontro è stato presentato alRepubblica il libro di Maurizio Carrara “40. I nostridi solidarietà”.L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per celebrare quattro decenni di impegno umanitario e cooperazione internazionale, affrontando al contempo le sfide attuali del settore. Durante l’udienza, la delegazione diha illustrato alSergioil lavoro svolto in contesti di emergenza e sviluppo in tutto il mondo e ha sottolineato l’importanza delle organizzazionisocietà civile nel promuovere la cooperazione internazionale, L’approccio che contraddistingue da sempreè stato al centro dell’incontro: promuovere le competenze locali, unendole a quelle più internazionali, in un approccio globale (glocal) caratterizzato da impegno, solidarietà ed efficienza nella lotta contro la povertà, nella protezione dell’infanzia e nella risposta alle crisi umanitarie, che si alimenta delle energie presenti nei territori d’Italia.