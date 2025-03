Ilrestodelcarlino.it - Il ‘Portico’ al dirigente Porcaro: "Ha promosso il senso civico"

Emilio, il preside del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) è stato premiato dal Consiglio comunale con il conferimento dell’onorificenza ’Il Portico’ per aver saputo "promuovere – ha dichiarato la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca – ile i valori dell’inclusione, della solidarietà e della partecipazione". Sono infatti aumentate, grazie alla sua direzione, le domande di iscrizione al Cpia. "Se il calo demografico – ha affermato lo stesso– porta a una riduzione di studenti nelle scuole ordinarie, noi registriamo un incremento esponenziale. Sono tantissimi gli adulti, soprattutto stranieri, che bussano alla nostra porta per accedere ai nostri percorsi formativi. Sono diventate 4mila le domande di iscrizione. Tuttavia riusciamo a soddisfare solo la metà delle richieste.