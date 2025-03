Ilcampoonline.it - Il ponte di S. Martino chiude a fine marzo e riaprirà in inverno

L’ultima settimana diè prevista la chiusura deldi SanSecchia per interventi di miglioramento strutturale e sismico. La riapertura è programmata per l’.L’intervento, finanziato con circa 2 milioni di euro, prevede il rinforzo strutturale delcon nuove travi in acciaio, la demolizione della soletta esistente e la costruzione di una nuova carreggiata più larga di 3,5 metri, che consentirà il passaggio di piste pedonali e ciclabili. I lavori includono anche l’adeguamento delle pile e delle spalle del.I fondi provengono dal Ministero delle Infrastrutture, con 980 mila euro per la parte stradale e 920 mila euro per l’adeguamento sismico. Il cantiere avrebbe dovuto partire due giorni fa, ma ha subito un ritardo.L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità della struttura, garantendo maggiore resistenza sismica e adeguatezza alle attuali esigenze di viabilità.