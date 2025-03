Nerdpool.it - Il piano di George Lucas se Star Wars fosse fallito avrebbe portato a un sequel molto diverso

Leggi su Nerdpool.it

Nel momento in cui il film originale diuscì nelle sale nel 1977, la gente fece la fila per andare al cinema. Immediatamente, questa strana visione della narrazione fantascientifica, chenon riusciva a far approvare da nessuno studio, divenne la cosa più in voga a Hollywood.usato seguiti come L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi per stabilire saldamente lafilm come entità indipendente da Hollywood. Le infinite estensioni di Guerre stellari erano il perfetto strumento per stampare denaro pere le sue imprese cinematografiche. Ma proprio come “c’è sempre un pesce più grande” o “le creature di cristallo” sono inafferrabili, così è sempre saggio avere undi riserva per i grandi progetti cinematografici.Se, i fili della trama e gli archi dei personaggi sarebbero rimasti sospesi nel vento.