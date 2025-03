Lettera43.it - Il Pd verso una risoluzione condivisa sul piano di riarmo dell’Ue

Leggi su Lettera43.it

Il Partito democratico si avviaunasulla politica estera, che verrà presentata martedì al Senato e domani alla Camera, dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio europeo riguardante Ucraina edell’Unione europea. Secondo fonti interne, scrive Ansa, è stata trovata una formula che rispecchia la posizione della maggioranza del partito e soddisfa l’ala riformista. La questione deleuropeo ha infatti aperto una frattura nel Pd, esponendo le tensioni tra la segreteria di Elly Schlein e l’area riformista, composta in larga parte da ex renziani. Al Parlamento europeo, 11 eurodeputati dem si sono astenuti, come richiesto da Schlein, ma 10 hanno votato a favore deldi Ursula von der Leyen. Un voto che ha incrinato la fragile unità imposta dal leader della corrente riformista, Stefano Bonaccini, anche lui per la prima volta in disaccordo con la segretaria.