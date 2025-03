Tpi.it - Il Papa scrive una lettera dall’ospedale: “La guerra è assurda, disarmiamo la Terra”

“Dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la”. LoFrancesco in una, datata 14 marzo, inviata al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Il Pontefice interviene così nel dibattito sulla corsa al riarmo, a un mese esatto dall’inizio del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale.“C’è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità”, sottolinea Bergoglio. “Mentre lanon fa che devastare le comunità e l’ambiente, senza offrire soluzioni ai conflitti, la diplomazia e le organizzazioni internazionali hanno bisogno di nuova linfa e credibilità”.“In questo momento di malattia – osserva il– laappare ancora più. La fragilità umana, infatti, ha il potere di renderci più lucidi rispetto a ciò che dura e a ciò che passa, a ciò che fa vivere e a ciò che uccide.