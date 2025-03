Rompipallone.it - “Il Napoli non può permetterselo”: l’annuncio gela Conte

Duro colpo per ile per il suo allenatore, uno degli obiettivi di mercato azzurri si allontana: dichiarazioni che non lasciano dubbiDopo essere stato a lungo in testa alla classifica, ilinizia a perdere contatto dalla vetta e ha dovuto incassare un duro colpo, nel weekend che ci siamo messi alle spalle, in ottica corsa scudetto. L’Inter ha allungato a +3 e tenta di piazzare il primo tentativo di mini fuga, dopo il pari azzurro con il Venezia e la vittoria degli uomini di Inzaghi nello scontro diretto con l’Atalanta.Non sarà facile per i partenopei riprendere i campioni d’Italia, anche perché il trend appare favorevole ai nerazzurri, mentre ilè in calo: una sola vittoria nelle ultime sette gare di campionato, la speranza degli azzurri per rimanere in corsa fino alla fine è legata al recupero di alcuni infortunati a pieno regime, come Anguissa e Neres.