Ilnapolista.it - Il Napoli è soddisfatto del secondo posto, a sognare lo scudetto erano solo i tifosi (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

Ildel, alo)SuMarco Azzi sottolinea la discrepanza tra la visione di club e allenatori (soddisfatti della stagione e del ritorno in Champions) e quella deiche avevano e stanno ancora sognando lodopo il campionato di vertice.Scrive:L’obiettivo delè il ritorno in Champions e il pari di Venezia è andato dunque in archivio come un passo avanti. « Sonodella prestazione – ha detto infatti Antonio Conte – Era una trasferta piena di insidie e il nostro approccio è stato buono: meritavamo di più. C’è mancatoil gol». Nessun rammarico apparente per il terreno perso nella lotta, insomma. «Non guardo i risultati delle altre».Per ilil bicchiere di Venezia è mezzo pienoEppure doveva essere un turno favorevole per gli azzurri, che hanno invece gettato via una grande occasione per restare agganciati alla vetta e sono approdati alla sosta a -3 dalla capolista Inter.