Il Napoli e non solo | parola a Gautieri

Ha parlato nondelCarmine, allenatore ed ex calciatore, a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Bordocampo -II Tempo’. “Il Venezia ha fermato anche Lazio, Udinese e Atalanta. Normale che nell’ultima partita ci fossero delle difficoltà anche se ilha creato tanto. Di Francesco ha lavorato molto sulle transizioni negative, secondo me facendo bene, visto che ha creato anche delle occasioni che potevano fare ancor più male al“.Prima di Venezia-“Nelle partite precedenti si diceva che con Lobotka e Gilmour ilavesse trovato un certo equilibrio, però poi perdi qualcosa sotto il punto di vista degli inserimenti. Gli azzurri sono costruiti per il 4-3-3: ci sono centrocampisti d’inserimento, i terzini che fanno un certo lavoro, gli esterni d’attacco come Neres e Politano.