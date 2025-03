Ilgiorno.it - Il ministro nelle scuole: "Investiamo su di voi"

Un investimento complessivo di oltre 2,3 miliardi sullelombarde. "Il più rilevante che ci sia mai stato", ha spiegato ildell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, ha fatto visita ieri mattina agli istituti scolastici di Torbole Casaglia e Remedello. "A Torbole – ha spiegato –qualcosa come 830mila euro, di cui 315mila contro la dispersione scolastica che qui è significativa, quindi è importante intervenire per garantire un futuro degno agli studenti. Inoltre, Ristrutturiamo complessivamente circa il 20% del patrimonio scolastico edilizio non solo con fondi Pnrr, ma anche con un contributo ministeriale importante". Nel tour della prima mattinata Valditara ha incontrato 1.250 bambini e ragazzi ed è stato affiancato dalla sindaca di Torbole Roberta Sisti e dal prefetto Andrea Polichetti, con il delegato provinciale all’Istruzione Agostino Damiolini presente anche la dirigente dell’Ust Filomena Bianco.