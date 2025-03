Ilrestodelcarlino.it - Il mercato delle case cresce. Una regione spaccata a metà. Ecco come cambiano i prezzi

Ilimmobiliare nelle Marche tiene, con buoni risultati in linea con la media nazionale. Secondo i dati dell’osservatorio di Fiaip, la Federazione italiana di agenti immobiliari professionali, il 2024 si è chiuso con un rilanciocompravendite, in controtendenza con le fosche previsioni di fine 2023 che ventilavano l’arrivo di una crisi delper molteplici fattori, dalla difficoltà di accesso al credito al clima generale di incertezza economica. Numeri alla mano, rispetto ai dati eccellenti del 2023, le compravendite residenziali a livello nazionale nel primo trimestre del 2024 hanno registrato un – 7,2%, un calo in percentuale rispetto alle vendite molto alte degli anni precedenti, che viene però compensato da un elevato numero assolutotransazioni: sono state infatti effettuate oltre 710mila compravendite, un risultato che, a parte il biennio post pandemia 2021/2022, non si raggiungeva da circa 15 anni.