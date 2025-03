Anteprima24.it - Il M° Rosiello promotore di un importante evento musicale in occasione del Giubileo

Tempo di lettura: 2 minutiIl nome del M° Marcoritorna alla ribalta a livello diocesano regalando la magia di undi grande portata che ha celebrato l’anno giubilare. Lo scorso 15 marzo, infatti, nella chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo a Melizzano (BN), si è tenuto undi grande portata, voluto fortemente del M°Marcoe curato dalla sinfonia dell’orchestra del Laboratorio MusicLab della cooperativa iCare e dalle splendide voci del coro polifonico Madonna della Libera di Melizzano. Sotto la direzione di, l’ha voluto inneggiare alla speranza indell’anno giubilare che stiamo vivendo, sottolineando come la musica possa rappresentare quell’anelito di speranza nella nostra vita come la primavera lo è per la natura che si risveglia.