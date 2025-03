Ilfattoquotidiano.it - Il lottatore di MMA Conor McGregor ricevuto da Trump alla Casa Bianca per la festa di San Patrizio | Video

Il campione di arti marziali miste MMA, l’irlandese,, è statoda Donalde ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa. Ilè stato ospite del presidente americano in occasione delladi Sanche si festeggiava ieri, 17 marzo.nel novembre 2024 era stato condannato in sede civile a risarcire 248mila euro a una donna che lo aveva accusato di stupro: la vittima aveva intrapreso la causa civile dopo che il pubblico ministero aveva di non perseguire l’atleta sul profilo penale vista l’assenza di “ragionevoli prospettive di condanna“.si è sempre dichiarato innocente, parlando di un rapporto consensuale, mentre la donna lo aveva accusato di averla brutalmente picchiata e costretta a un rapporto.