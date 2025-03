Ilgiorno.it - Il Labirinto di Pomodoro. Riapre l’opera misteriosa: "Viaggio tra arte e mito. Il tempo diventa spazio"

La porta, ruotando sul proprio asse, schiude l’accesso aldi Arnaldo, un luogo unico, ancora quasi sconosciuto ai milanesi, chedopo circa un anno, visitabile da giovedì, nel weekend, su prenotazione. Storia esi fondono, nei sotterranei della Maison Fendi, recentemente ristrutturata, che ospita. E l’invito ai visitatori è di lasciarsi andare e vivere un’esperienza straordinaria, immersiva, nella Scultura. Arnaldodescrivendo la connessione fra il suo lavoro artistico e l’esperienza sensoriale dei visitatori sosteneva che "è un invito nei meandri del percorso, dove ilè trasformato ine loa sua volta". In effetti, si ha una sensazione di "straniamento" varcando quel muro- soglia, per entrare in quella che non è un semplice dedalo ma sovverte l’idea tradizionale di, privo di visioni verdeggianti e avvolto nell’oscurità dei sotterranei.