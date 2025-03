Ilfoglio.it - Il Guardian racconta il Foglio AI

Leggi su Ilfoglio.it

IlAI spiegato dal. Con un articolo pubblicato oggi, il quotidiano britannicoai suoi lettori l'iniziativa del: un giornale interamente creato con l'intelligenza artificiale, in edicola e online per un mese, con lo scopo di mostrare l'impatto che la tecnologia ha “sul nostro modo di lavorare e sulle nostre giornate”, ha detto il direttore Claudio Cerasa al. L'inserto di quattro pagine lanciato oggi “arriva mentre le organizzazioni giornalistiche di tutto il mondo si confrontano con il modo in cui l'intelligenza artificiale dovrebbe essere impiegata”, spiega il quotidiano inglese. Il quale, proprio a inizio del mese, ha riportato l'intenzione della Bbc News di utilizzare l'intelligenza artificiale per offrire al pubblico contenuti più personalizzati.