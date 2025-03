Lanazione.it - Il grande cuore di Anghiari: è triplo il dato delle donazioni di sangue rispetto alla media nazionale

Arezzo, 18 marzo 2025 – Ildi: èildi. In aumento i giovani donatori. E' stato approvato sabato pomeriggio il bilancio annuale dell'associazione Fratres di. Nell'occasione, durante l'assemblea a cui oltre al gruppo direttivo hanno partecipato anche gli amministratori comunali e il Gruppo Donatori ha elencato le attività promosse nel territorio per sensibilizzare la popolazione sottolineando unche rende onorecittadina: l'indice di donazione per mille abitanti è infatti salito a 144,72 contro lache si attesta a 40, mentre l'indiceper donatore è di 1,78. Adquindi si dona più delitaliana, unche dimostra lafiducia che si è creata e fortificata nel tempo tra i cittadini e la Fratres, ma anche la presenza e l'attività della rete sociale e lapartecipazione civica del territorio.