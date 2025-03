Latinatoday.it - Il giovane con una pistola, 12 proiettili e un coltello: arresto e sequestro

Leggi su Latinatoday.it

Fermato per un controllo con il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri e alla fine è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e denunciato alla Autorità Giudiziaria per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Protagonista di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì.