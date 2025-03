Quicomo.it - Il gigante dello shopping (a prezzi scontati) sbarca in Italia: prima apertura in Lombardia a un'ora da Como

Leggi su Quicomo.it

Halfprice, il colosso polacco multibrand, conosciuto per il format di vendita al dettaglio di articoli di brand di moda e non solo a, arriva per lavolta in, in.La catena che conta già 130 negozi tra Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Slovenia.