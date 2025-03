Il Gattopardo e la rinascita del corsetto | quando il cinema fa moda

Leggi su .com

Life&People.it Nel 1963 fa il suo debutto la serie tv Il, film capolavoro affermatosi nella storia delcome grande classico internazionale, in cui la narrazione avvolge la critica politica con lussureggianti abiti ottocenteschi. Sebbene sembrino lontani gli anni della protesta rivoluzionaria, non è insolito, ad oggi, percepire quella stessa frenesia di cambiamento dimenarsi all’interno di silhouette sempre più succinte, spesso adorne di corsetti intimi che richiamano le fogge popolari dell’Ottocento.È in questa dinamica che Netflix lancia una delle sue maestose serie,un riadattamento de Iltratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi e diretto da Tom Shankland, con la collaborazione di Laura Lucchetti e Giuseppe Capotondi, ricordandoci come la critica politica e la protesta non siano solo argomenti lontani, ma verità contemporanee.