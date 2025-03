Puntomagazine.it - Il futuro dell’Agricoltura di Gianfranco Nappi a Salerno alla casa del volontariato

Leggi su Puntomagazine.it

Un nuovo modello di produzione per il: dterra al cibo, dnaturaculturaPromosso da Slow Food, Auser, Memoria in Movimento e Infinitimondi si terrà presso laDELin Via Paterno a.Il libro diguidascoperta di quel che è diventata nell’economia globale la produzione del cibo, sempre più in contrasto con la natura e tra i fattori più importanti delle emissioni climalteranti e della crisi climatica. Da qui il bisogno di immaginare un altro modello produttivo, del tutto possibile e in parte già attivo, che invece sul ricongiungimento di lavoro della terra-cibo-natura-cultura offra una inedita prospettiva per il. La discussione vedrà diversi contributi. Insieme all’Autore interverranno:? Anselmo Botte, Presidente Regionale dell’AUSER;? Michele Sica, Slow Food Monti Picentini;? Alfonso De Nardo, Presidente Associazione Gruppo 183;? Pasquale Strazzullo già Presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana.