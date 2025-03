Iltempo.it - Il figlio di Danilo Coppola: "Rischia di morire in carcere ma i giudici non lo fanno uscire"

«L'ultima perizia dichiara, in modo chiaro, come ilnon sia compatibile con le condizioni di salute di mio padre. Eppure gli sono stati, ancora una volta, negati i domiciliari, con una decisione assolutamente immotivata. Non capisco perché mio padre debbare diquando una perizia del tribunale ha certificato la sua patologia». Ha la voce rotta dall'emozione quando lo contattiamo telefonicamente. Paolodiciassettenne dell'immobiliarista, non si arrende e chiede a gran voce giustizia per suo padre., nonostante seri problemi di salute, resta ina Viterbo. Per quale motivo i magistrati non hanno accolto la richiesta di arresti domiciliari, in una clinica dove possa essere curato, a Como? «Penso si possa parlare di un'autentica persecuzione, quando si parla di mio padre.