Il femminile e i filosofi greci

Terzo appuntamento della rassegna culturale "Potenza delle Parole", organizzata dall’Anpi sezione Scipioni e Cutini di Potenza Picena. Venerdì alle 21.15, nella Delegazione comunale di Porto Potenza, si svolgerà l’incontro con la professoressa Arianna Fermani (nella foto) che parlerà "Della donna e della sua presunta felicità. Riflessioni sul ‘’ in dialogo con i". Fermani insegna storia dellaa antica all’Università di Macerata, e tra le sue pubblicazioni spiccano "Mare dentro. Navigazioniche tra le parole greche del desiderio", "Aristotele, Il giudizio etico. Imparare a distinguere il bene e il male per vivere felici", "Economia e felicità. Del buon uso della ricchezza in Aristotele", "Virtù" e "Vita felice umana. In dialogo con Platone e Aristotele".