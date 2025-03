Cityrumors.it - Il drammatico viaggio di una neonata: la terribile scoperta della polizia

Leggi su Cityrumors.it

Le forze dell’ordine hanno portato alla luce una vicenda davvero. Quattro persone sono finite in manette: ecco cosa è successoUnaallarmante quella fatta dallaa Torino. Un qualcosa che apre ad un traffico di minori davvero preoccupante e sul quale dovranno essere effettuati dei controlli per accertare meglio se altri episodi simili sono avvenuti. Naturalmente per il momento nel mirino degli inquirenti sono finiti solamente i responsabili di questa vicenda. Ma quanto venuto alla luce da questa indagine è davvero molto inquietante.Ildi una: la(Ansa) – cityrumors.itUn possibile traffico di minori dal Marocco all’Italia. Solamente la denuncia da parte di una delle famiglie coinvolte ha permesso di portare alla luce tutto questo.