Il doppio volto delle Marche

Carta Fabriano e Amazon. Sono due vicende economiche che in negativo e positivo stanno agitando lee che danno una lettura dei due volti di questa regione. Da un lato c'è un marchio storico, Carta Fabriano appunto, che si trova al centro di una delicata vertenza sindacale. Dall'altro c'è un colosso mondiale del commercio elettronico che ha deciso di puntare su questo territorio e che promette di portare lavoro. Andiamo per ordine. Il Gruppo Fedrigoni ha sottoscritto un accordo con un distributore tedesco per produrre e vendere in Europa carta per fotocopie marchiate Carta Fabriano, che fino alla fine dello scorso anno veniva realizzata nello stabilimento di Rocchetta della città marchigiana. Un sito che la proprietà considerava non remunerativo: dichiarati infatti 170 esuberi poi ridotti a 30 (ora in cassa integrazione) dopo i ricollocamenti in altri stabilimenti.