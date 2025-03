Secoloditalia.it - Il discorso integrale di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo

Leggi su Secoloditalia.it

Pubblichiamo ildel presidente del, in occasione delle comunicazioni alindeldel 20-21 marzo 2025. Signor Presidente, Onorevoli Colleghi,ci ritroviamo alla vigilia di unche cade in un momento estremamente complesso per le dinamiche globali, e allo stesso tempo decisivo per il destino dell’Italia, dell’Europa e dell’Occidente. Vengo in quest’Aula con la speranza che il dibattito odierno ci trovi tutti consapevoli del tempo grave che stiamo attraversando, e che si possa, pur nel rispetto delle posizioni di ciascuno, provare a ragionare insieme di quali siano le scelte migliori per la nostra Nazione, con il senso di realtà e di responsabilità che si deve a momenti come questi.Ildi marzo, tradizionalmente dedicato ai temi economici e della competitività, si arricchisce inevitabilmente – come tutti gli ultimi – dei grandi temi geopolitici e geostrategici che sono, ormai da tempo, una priorità inevitabile.