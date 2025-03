Ilrestodelcarlino.it - Il dilemma famiglie: "La casa sia un diritto, non solo un affare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Più affitti brevi per i turisti, meno case per le. A lanciare l’allarme è Gabriele Belfatto, segretario della sezione pesarese del Sunia, il sindacato unitario nazionale degli inquilini e assegnatari. Quali prospettive trova di fronte a sé chi sta cercando unain affitto? "Il quadro è molto difficile. Stiamo assistendo ad una tendenza sempre più marcata verso una diminuzione degli immobili a disposizione con un rialzo dei prezzi dei canoni concordati e un’impennata per quelli a canone libero. Ladeve essere une non un. Purtroppo il mercato, con tutto un proliferare anche di agenzie dedicate, si sta muovendo attorno alla narrazione che conviene di più affittare d’estate piuttosto che tutto l’anno, quindi chi cerca una locazione trova soprattutto offerte di contratti transitori, da settembre a maggio, che impediscono ogni prospettiva di stabilità".