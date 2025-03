Quifinanza.it - Il dentista è un lusso al Sud, il 60% delle famiglie rinuncia

In Italia il divario tra Nord e Sud c’è da anni e, purtroppo, continua ancora a marchiare il Paese. Tali diseguaglianze si acuiscono molto se si pone il focus sulla sanità, con il Meridione che accusa sempre un ritardo marcato rispetto al Settentrione. Secondo quanto emerso in una ricerca dell’Istat sui consuminel biennio 2022-2023, rielaborata da Key-Stone (Osservatorio di ricerca specializzato nel settore dentale), al Sud lecheno ad andare dalsono circa il triplo di quelle del Nord, con le motivazioni che ricadono in gran parte nelle differenze socio economichedue aree del Paese.Salute dentale, il Sud resta indietroCosì come espresso da Francesco Cairo, presidente della Società italiana di parodontologia e implantologia, nel corso del 22esimo Congresso internazionale della Sidp tenutosi a Rimini, “nel 2023 tra lenon in povertà (assoluta e/o relativa) si registra un tasso di accesso (alle cure dentali, ndr) intorno al 69%, contro il 16%in condizioni di povertà“.