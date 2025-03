Quotidiano.net - Il delitto di Pierina. Dassilva sentito per sei ore. Smentisce la ex amante

e Lorenzo Muccioli Per mesi, hanno coltivato in segreto la loro storia d’amore. Ora sono uno contro l’altra, un duello a distanza giocato su dichiarazioni opposte che cozzano tra di loro. Botta e risposta tra Louis, unico indagato per l’omicidio diPaganelli (avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023) e Manuela Bianchi, nuora della vittima ed exdel 35enne senegalese. Ieri Louis si è sottoposto ad un lungo interrogatorio in carcere, durato quasi sei ore, alla presenza del gip Vinicio Cantarini e del pm Daniele Paci. Al centro le dichiarazioni rese da Manuela il 4 marzo scorso, prima come persona informata sui fatti e poi come indagata per favoreggiamento. Bianchi ha affermato di aver incontrato Louis, la mattina del 4 ottobre del 2023, nel garage sotterraneo di via del Ciclamino.