Il cuore rimpicciolito gambe da pollo e cervello allagato | ecco cosa succede al corpo degli astronauti Suni e Barry dopo mesi nello Spazio

Ossa come cristallo, muscoli flaccidi, un’ e la sensazione di avere la carta vetrata sulla pelle. È questo il prezzo da pagare per un viaggioquasi novesulla Stazione Spaziale Internazionale, glidella Nasa Butch Wilmore eWilliams si preparano a rientrare finalmente sulla Terra ma ad attenderli c’è un impatto tutt’altro che facile: quello con la realtà della gravità terrestre. Un periodo molto più lungootto giorni inizialmente previsti, che offre agli scienziati un’opportunità unica per studiare gli effetti a lungo termine dell’assenza di gravità sulumano. Ma, esattamente, a un astronauta che trascorre? E quali sono le sfide del rientro a Terra? Sono gli stessi scienziati della Nasa a raccontarlo in diverse interviste, al Guardian e alla Cnn.