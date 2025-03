Ilrestodelcarlino.it - Il cuore d’oro del partigiano Battagliero: dona all’Ausl 250mila euro

Valasamoggia (Bologna), 18 marzo 2025 – “Il nostro ospedale è importante. Mi hanno trattato sempre bene, voglio essere riconoscente mentre sono ancora vivo e ricordare sempre mio figlio Spartaco”. Otello Palmieri, 98 anni fra venti giorni, non di battaglia ‘’, è già ben noto in Valsamoggia per il suo carattere e per le precedentizioni di due auto mediche, sempre all’ospedale Dossetti di Bazzano, del 2016. Vedovo da un anno, tre bypass, problemi cardiorespiratori affrontati con l’aiuto della sua badante e l’affiancamento di alcuni fidati amici, pochi giorni fa nello studio di un notaio ha firmato unazione che valee consegnato il relativo assegno nelle mani del dottor Vincenzo Carnuccio, della direzione medica dell’Azienda Usl di Bologna. La storia avventurosa e sorprendente di questo generoso ‘’ all’epoca troppo giovane per essere un combattente attivo, ma in tempo per essere accusato (processato e poi assolto) di avere ucciso l’oste di Oliveto, è stata raccontata in un libro scritto a due mani da Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri.