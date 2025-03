Ilrestodelcarlino.it - Il Carpi aspetta i gol delle punte

Quello che nelle ultime 6 giornate andrà a caccia di un posto playoff è unmolto diverso nella fisionomia e nei numeri offensivi rispetto a quello che ha giocato la prima parte di stagione. Una squadra più efficace nonostante abbia perso i golsue, attese al rientro di prepotenza in scena per il rush finale. Confronto. Nel girone di andata, infatti, ilper conquistare i suoi 24 punti aveva segnato 26 reti, ovvero ogni rete ha portato 0,92 punti in classifica. Quelloprime 13 giornate del ritorno invece ha una percentuale di efficacia nettamente superiore, se è vero che con appena 11 gol segnati ha conquistato ben 16 punti, ovvero ogni rete ha portato quasi un punto e mezzo in classifica. Ilè diventato più pratico, palleggia ma capisce anche quando è il momento di sbrigare diversamente la pratica, anche se ha mantenuto praticamente la stessa media punti, visto che a fine andata viaggiava a 1,24 di media (24 punti in 19 giornate) e nel ritorno è a 1,23 (16 punti in 13 gare).