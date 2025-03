Thesocialpost.it - Il capo della Corte Suprema contro la richiesta di Trump: “No all’impeachment per i giudici”

Leggi su Thesocialpost.it

La battagliaavviata da Donaldha incontrato un ostacolo inatteso nella figura del giudicedegli Stati Uniti, John Roberts. Colui che in passato aveva favorito la strada verso una nuova candidatura del tycoon ha preso le distanze dalle richieste dell’ex presidente e dei suoi sostenitori di mettere sotto impeachment queipercepiti come ostacoli all’agenda politicaiana.In una dichiarazione rara e significativa, Roberts ha affermato: “Da più di due secoli è stabilito che l’impeachment non è una risposta appropriata al disaccordo su una decisione giudiziaria. Per questo esiste il normale processo di revisione d’appello”. Parole chiare che segnano un limite invalicabile tra il potere giudiziario e quello esecutivo, in risposta alle crescenti richieste di impeachment avanzate datramite la sua piattaforma Truth e rilanciate dai suoi più stretti alleati.