Il cantastorie al centro di una polemica | la lettera dell' attivista rom che chiede la modifica del testo del brano

«Non vogliamo che migliaia di persone cantino in coro che gli zingari rubano i bambini e che li portano nei campi fuori Roma». Queste le parole di Rašid Nikoli?,rom che il 26 febbraio, insieme al suo collettivo, ha scritto unaa Lucio Corsi in merito aldel suoAltalena Boy. Secondo l’, la canzone risulterebbe offensiva per alcuni stereotipi contenuti nel. Lucio Corsi: il folletto italiano del glam rock guarda le foto Lucio Corsi accusato di razzismo verso i rom.