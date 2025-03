Ultimouomo.com - Il campionato dei dipendenti del Papa

È una classica serata di fine autunno al centro sportivo Cavalieri di Colombo, buia e fitta di nebbia. Una fastidiosa pioggerellina batte sull’erba sintetica, dove il riscaldamento dei calciatori della Santississimi Pietro e Paolo procede pigro e svogliato. «Le condizioni meteo non ci sono favorevoli», si lamenta tra il serio e il faceto uno dei giocatori, forse impressionato dall’arrivo della squadra avversaria che presenta caratteristiche del tutto peculiari.Sull’altro lato del campo, niente tute e berretti per proteggersi dal freddo, nessuna corsetta riscaldante. Pronti via, si parte subito con un torello dove si mescolano imprecazioni in tedesco e incoraggiamenti in francese, conditi a volte da esclamazioni in un italiano di chiaro stampo romanesco. Questi atleti poliglotti, che sembrano non temere le intemperie, sono i componenti della selezione delle guardie svizzere.