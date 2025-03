Ilnapolista.it - Il calcio libero di Spalletti che prepara il Mondiale per i tanti emigranti in America (Faz)

Leggi su Ilnapolista.it

Lucianosi appresta a guidare la Nazionale nel doppio scontro con la GermaniaLa Nazionale italiana sial doppio impegno di Nations League contro la Germania. Lucianosi misura con quello che è sicuramente tra i test più impordel suo percorso da ct della azzurro vista anche la posta in palio.In Germania la Faz (prestigioso quotidiano tedesco) analizza il momento della Nazionale italiana presentando la doppia sfida di Nations League (giovedì si gioca l’andata a Milano, domenica il ritorno a Dortmund). Dortmund città che riporta alla mente le notti del2006:“Quando Lucianoparla dei grandi duelli mondiali tra Italia e Germania, i suoi occhi brillano. La partita del secolo nel 1970 in Messico, la finale nel 1982 a Madrid e, naturalmente, la semifinale nel 2006 a Dortmund: “Sono state partite meravigliose”, dice il tecnico azzurro, immaginando Alessandro Del Piero che si allontana dal Westfalenstadion esultando dopo la vittoria per 2-0 ai supplementari.