Chiccheinformatiche.com - Il biglietto da visita digitale su WhatsApp: cos’è e come funzionerà

Leggi su Chiccheinformatiche.com

sta per trasformare il modo in cui condividiamo le nostre informazioni personali e professionali introducendo una nuova funzione: ilda. Questa innovazione consente agli utenti di aggiungere link ai propri profili social direttamente all’interno delle informazioni del profilo, facilitando connessioni più immediate e integrando la presenza online in un’unica piattaforma.?funziona ildadiCon l’ultimo aggiornamento beta per iOS (versione 25.7.10.70), gli utenti hanno la possibilità di aggiungere un collegamento al proprio profilo Instagram. Per farlo, è sufficiente accedere alle impostazioni dell’app, selezionare l’opzione dedicata ai social media e inserire il proprio nome utente Instagram. Questo link diventerà visibile nella schermata delle informazioni del profilo, secondo le preferenze di privacy impostate dall’utente.