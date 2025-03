Ilrestodelcarlino.it - Il baratto resiste . Un’idea green

Ilè considerato la prima forma di scambio commerciale prima dell’introduzione della moneta. A Budrio questa realtà esiste ancora grazie all’iniziativa "Tempo di", nata qualche anno fa dall’idea di alcune mamme che desideravano dare una seconda vita ai vestiti che i propri figli non indossavano più. Il, gestito da alcune volontarie, avviene circa due volte al mese in un’ampia stanza nella zona Creti di Budrio. Qui si possono scambiare non solo abiti, ma anche giochi e accessori in buono stato per bimbi da 0 a 10 anni. Chi porta un oggetto, riceve in cambio un bollino con il quale può prendere qualsiasi altra cosa lì presente; nel 2024 sono stati scambiati più di 3000 oggetti. L’industria della moda ha un fortissimo impatto sull’ambiente, ilrappresenta una risposta al problema dei rifiuti condividendo ciò che non si usa più con qualcuno che li riutilizzerà.