Sport.quotidiano.net - Il Bagnacavallo allunga. Savarna fermato nel derby

Prosegue la corsa solitaria, in vetta al girone G di Prima Categoria, delche vince 1-0 (Piva al 5’) col Carpena esulsul pari (1-1) ad Alfonsine dall’Only Sport. Al gol di Otoe (il 12º in campionato) per gli ospiti risponde la 10ª rete per D’Amico. In coda ottimo successo del Savio (2-1) sullo Sporting Predappio mentre si gioca domani sera San Pancrazio-San Vittore. Nel girone F doppia sconfitta per le due ravennati inserite nel raggruppamento bolognese. Il Cotignola cade in casa 0-1 col Pontevecchio ora terzo a -3 dalla vetta, mentre la Virtus Faenza cede 6-2 in casa del Tozzona Pedagna, ora primo con la Dozzese, sconfitta a sorpresa a Molinella. In Seconda Categoria rinviati i due anticipi programmati per sabato, ma per il resto tutte in campo le squadre.