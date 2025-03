Nerdpool.it - Il 6 aprile sarà una giornata imperdibile per tutti i fan di One Piece

Il 6lapiù emozionante dell’anno per i fan di One. L’anime ha fatto una pausa di sei mesi nell’ottobre del 2024, proprio in occasione del 25° anniversario della serie. In questo periodo, la Toei Animation ha prodotto alcuni degli episodi più spettacolari in termini di animazione, ma questo livello di qualità è molto impegnativo e difficile da mantenere per una serie settimanale. Inoltre, l’anime era ormai quasi al passo con il manga, quindi Toei ha deciso di fare una pausa per migliorare ulteriormente la qualità dell’animazione e il ritmo della narrazione.Nel frattempo, i fan hanno potuto godere di una versione rimasterizzata dell’Arco di Fish-Man Island, con una qualità cinematografica migliore e un ritmo rivisitato. La nuova versione ha escluso diverse scene non necessarie e ha adattato l’intero arco in 21 episodi.