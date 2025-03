Metropolitanmagazine.it - Il 21 marzo esce “Rosa dei Venti”, il nuovo album di Gaia: “Ho scritto una lettera d’amore all’Italia”

Uscirà questo venerdì 21per Columbia Records/Sony Music Italy ildiinteramente dalla cantautrice italo-brasiliana, contiene al suo interno 13 tracce tra cui le speciali collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho. Inoltre, la cantante avrà modo di presentaredeilive, per la prima volta, il 7 maggio al Fabrique di Milano. In questa data infatti ci sarà uno speciale concerto-evento prodotto da Vivo Concerti.“dei”:presenta ildei© Ph. Michele Perna“Questoè statonegli ultimi tre anni”, dice. “Dopo aver fatto il mio primo periodo in discografia italiana senza aver nessun contatto con il pubblico, restava tutto astratto, soprattutto il mio legame con la realtà. Riprendo un po’ la mia stagionalità, dandomi il tempo di immagazzinare le informazioni e lasciarmi stupire con viaggi in giro per il mondo.